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В Кремле завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

Россия Материалы 21 марта 2023 19:43 (UTC +04:00)
В Кремле завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле завершились, продлившись около трех часов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сначала встреча более 1,5 часа шла в узком составе с участием членов делегаций, а затем продолжилась в расширенном составе.

Переговоры прошли в Большом Кремлевском дворце. Далее ожидается подписание совместных документов и итоговые заявления Путина и Си Цзиньпина. Завершится программа во вторник государственным обедом в Грановитой палате.

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