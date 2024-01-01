Россия стала председателем СНГ

БАКУ /Trend/ - Россия с 1 января 2024 года начала председательствовать в Содружестве независимых государств (СНГ).

Как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, председательство в организации перешло от Кыргызстана к России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что в сфере экономики страна рассчитывает продолжить работу по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах.

Он также отмечал важность совместной работы стран СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией.

Помимо прочего, Россия намерена сделать акцент на расширение культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.