Главы МИД стран СНГ обсудят внешнеполитическое взаимодействие

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел стран СНГ обсудят внешнеполитическое взаимодействие.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"На заседании будет рассмотрен проект повестки предстоящего заседания Совета министров иностранных дел, которое пройдет 12 апреля в Минске", - сказал Лебедев.

По его словам, сейчас в проекте 10 вопросов, касающихся сотрудничества в политической, гуманитарной сферах, некоторых организационных вопросов.

"Участники обсудят также активизацию внешнеполитического взаимодействия", - отметил Лебедев.