Турция ожидает значительного увеличения турпотока из России

Турция ожидает увеличение турпотока из России – с 4,7 миллионов человек (2017) до шести миллионов. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, заявил министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш на встрече с российскими туристическими компаниями.

"Такие выводы можно сделать, основываясь на данные раннего бронирования, предоставленные российскими туроператорами", - сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что по предварительным данным спрос на Турцию вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом, так как страна дала беспрецедентно низкие цены на сезон.

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