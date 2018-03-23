Огонь Новруза зажжён в Кастамону (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Празднования Новруза-2018, традиционно организованные ТЮРКСОЙ, начались с зажжения огня Новруза в Кастамону - Культурной столице тюркского мира.

В Кастамону - Культурной столице тюркского мира 2018 года – был зажжён огонь Навруза, возвестивший о начале главного весеннего праздника тюркских народов. Празднования Новруза традиционно организуются Международной организацией ТЮРКСОЙ в Турции и других странах.

В этом году празднования Навруза, организованные ТЮРКСОЙ совместно с губернаторством и мэрией Кастамону, собрали на городской Площади Республики толпы горожан и гостей города.

В мероприятиях приняли участие Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ профессор Дюсен Касеинов, министр культуры и туризма Турецкой Республики профессор Нуман Куртулмуш, губернатор провинции Кастамону Яшар Карадениз, глава муниципалитета Кастамону Тахсин Бабаш, главы дипломатических миссий иностранных государств в Турции, представители государственных институтов и общественных организаций, деятели культуры и артисты из тюркских стран и регионов.

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