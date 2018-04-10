В Турции перевернулся школьный автобус

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сиирт перевернулся школьный автобус, в результате чего по предварительным данным травмы различной степени получили 18 школьников, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По данным СМИ, все пострадавшие были доставлены в больницы. Отмечается, что состояние пострадавших школьников оценивается как крайне тяжелое.

О других деталях инцидента не сообщается.

Отметим, что в феврале этого года, согласно отчету управления полиции Турции, в стране было зарегистрировано 60 800 ДТП, в которых погибли 343 человека.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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