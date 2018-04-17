Эрдоган проведет телефонный разговор с Хасаном Рухани

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом президент Турции сообщил во вторник местным СМИ.

По его словам, в ходе беседы будет обсуждена ситуация в Сирии.



Эрдоган отметил, что накануне он провел телефонный разговор с лидерами ряда стран.



Касательно сирийской политики президент Турции сказал, что у страны свои интересы в Сирии.

Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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