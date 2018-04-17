Эрдоган проведет телефонный разговор с Хасаном Рухани

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом президент Турции сообщил во вторник местным СМИ.
По его словам, в ходе беседы будет обсуждена ситуация в Сирии.
Эрдоган отметил, что накануне он провел телефонный разговор с лидерами ряда стран.
Касательно сирийской политики президент Турции сказал, что у страны свои интересы в Сирии.
Отметим, что 14 апреля текущего года председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.
«Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса», - сказал Данфорд.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.