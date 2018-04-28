Эрдоган: Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна

Анкара приветствует встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также денуклеаризацию Корейского полуострова, написал Эрдоган в Twitter.

"С удовлетворением узнал о встрече лидеров Северной и Южной Кореи. Это исторический шаг в направлении углубления связей и денуклеаризации Корейского полуострова. Надеюсь на успешное продолжение данного процесса. В ходе встречи 2 мая в Сеуле я обсужу с президентом Мун Чжэ Ином и этот вопрос", — заявил Эрдоган.

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