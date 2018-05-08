БАКУ /Trend/ - Турция готова к американским санкциям, сказал генеральный директор турецкой военно-промышленной компании Aselsan, Халук Герюгюн, комментируя возможность блокирования Вашингтоном поставок Анкаре истребителей пятого поколения F-35, пишут во вторник турецкие СМИ.

Герюгюн отметил, что Турция имеет альтернативные возможности для закупки оружия в других странах.

«Турция также разрабатывает новые виды вооружения, и усиливает свою оборонную промышленность», - сказал Герюгюн.

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также отметил, что власти Турции примут ответные меры в отношении США, если Вашингтон заблокирует поставки Анкаре истребителей пятого поколения F-35.

Чавушоглу также отметил, что отмена продажи F-35 неприемлема, а в случае если США пойдут на такой шаг Вашингтон получит достойный ответ.

Ранее власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц. Как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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