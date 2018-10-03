Парламент Турции продлил разрешение на использование войск в Сирии и Ираке

3 октября 2018 19:04 (UTC+04:00)

Парламент Турции на заседании в среду продлил еще на один год разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии, свидетельствуют результаты голосования, передает РИА Новости.

Парламент Турции в октябре 2014 года дал разрешение на использование национальных вооруженных сил за рубежом и пребывание на территории страны иностранных войск. Мандат действовал в течение одного года, после чего решениями парламента в 2015-2017 годах продлевался еще на год.

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