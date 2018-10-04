В Турции прогремел взрыв, погибли четверо военнослужащих

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Батман на востоке страны в результате подрыва военного конвоя погибли четверо военнослужащих и ранены пять, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что взрыв был организован боевиками террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК).

После инцидента ВС Турции начали локальные операции по уничтожению боевиков РПК.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.