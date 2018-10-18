В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2

18 октября 2018 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Агры на востоке страны произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом в четверг сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:03 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщается что землетрясение привело к панике среди местного населения, в ряде школ были отменены занятия.

О наличии пострадавших не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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