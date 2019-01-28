В Турции обнародована сумма ущерба от ураганов

БАКУ /Trend/ - Ураганы в турецкой провинции Анталья нанесли провинции ущерб в размере 100 миллионов лир, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Все последствия стихии будут устранены, сказал глава государства.

Он добавил, что скорость ветра во время ураганов достигала 133 км/час.

Отметим, что в результате пяти ураганов, бушевавших в провинции Анталья 24-26 января, погибли два человека, пострадали более 20.

Также сообщалось, что стихия нанесла большой ущерб парникам в провинции.

Официальный курс на 28 января - 5.2736 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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