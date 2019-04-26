В Турции задержаны свыше 200 военных

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с террористическим движением «FETO» (движение Фетхуллаха Гюлена) в Стамбуле задержаны 210 военных, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, среди задержанных пять полковников, семь подполковников, 14 майоров и 33 капитана.

Отметим, что за последние семь месяцев в рамках борьбы с террористическим движением «FETO» из ВС Турции были уволены 1076 военнослужащих.

В частности, 624 военнослужащих, уволенных из ВС Турции, служили в сухопутных войсках, 107 - в ВМС и 345 - в ВВС.

Напомним, что Фетхуллах Гюлен и его сторонники обвиняются в попытке военного переворота в Турции.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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