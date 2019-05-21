Американцы узнают что такое турецкая политика – администрация президента

БАКУ /Trend/ - Американцы узнают, что такое турецкая политика. Об этом написал в своем микроблоге в соцсети Twitter глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, комментируя американо-турецкий политический форум, проходящий в Вашингтоне с 21 по 24 мая, сообщает во вторник Trend .

Алтун отметил, что проходящий в Вашингтоне форум станет платформой для того, чтобы американцы ознакомились с тонкостями турецкой политики.



«Участие ряда членов конгресса США, сделает форум более ярким и насыщенным» - написал Алтун

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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