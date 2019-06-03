Исламский мир нуждается в новом видении – экс-премьер Турции

3 июня 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исламский мир, и в том числе Турция, нуждается в новом видении, сказал экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Давутоглу, в настоящее время исламский мир, и в том числе Турция, не нуждается в громких призывах, а нуждается в реальных действиях.

Экс-премьер также отметил, что новое видения это сохранение моральных ценностей.

По словам Давутоглу мусульманские страны должны объединить усилия в решении своих проблем.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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