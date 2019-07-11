Новый посол США Дэвид Саттерфилд прибыл в Турцию

БАКУ /Trend/ - Новой посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Саттерфилда в аэропорту встретил глава миссии посольства США в Анкаре Джеффри М. Ховенье.

"Рады сообщить, что назначенный послом США в Турции Дэвид М. Саттерфилд, прибыл сегодня в Анкару. Добро пожаловать в Турцию!", - говорится на официальной Twitter странице посольства США в Анкаре.

Отметим, что Саттерфилд ранее работал на Ближнем Востоке, в том числе в районе Персидского залива, Ливане и Ираке.

В 2013-2014 годах Саттерфилд занимал пост советника в посольстве США в Египте.

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