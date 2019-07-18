Продолжается поставка компонентов ЗРК С-400 в Турцию

18 июля 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пятнадцатый российский самолет с компонентами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 прибыл в Турцию, сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что самолет с компонентами С-400, как и ранее приземлился на военно-воздушной базе Муртед (бывшая Акынджи).

Ожидается, что сегодня еще два самолета прибудет на военно-воздушную базу Муртед.

Ранее 12 июля минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что началась отправка первой партии компонентов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 в Турцию. По словам Акара, части ЗРК С-400 будут доставлены в Анкару.

НАТО выразили озабоченность в связи с сообщениями о доставке в Турцию комплексов С-400.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - говорилось в сообщении в пресс-службы НАТО.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что генеральный штаб и министерство национальной обороны Турции будут определять точное место дислокации российских ЗРК С-400.

Глава государства подчеркнул, что поставки С-400 пройдут без задержек.

Ранее сообщалось, что поставки российских комплексов С-400 в Турцию будут приурочены к третьей годовщине попытки военного переворота - 15 июля 2016 года.

Отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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