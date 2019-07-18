В результате ДТП в Турции погибло свыше 10 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван перевернулся автобус, перевозивший нелегальных мигрантов. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что в результате ДТП по предварительным данным погибло 15 мигрантов.
Согласно данным СМИ ранены 20 мигрантов.
Гражданство нелегалов не разглашается.
Отметим, что ранее 26 июня в турецкой провинции Эдирне перевозивший нелегальных мигрантов автобус врезался в бетонную стену, в результате чего по предварительным данным погибли 11 человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu
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