В результате ДТП в Турции погибло свыше 10 нелегальных мигрантов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Ван перевернулся автобус, перевозивший нелегальных мигрантов. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что в результате ДТП по предварительным данным погибло 15 мигрантов.

Согласно данным СМИ ранены 20 мигрантов.

Гражданство нелегалов не разглашается.

Отметим, что ранее 26 июня в турецкой провинции Эдирне перевозивший нелегальных мигрантов автобус врезался в бетонную стену, в результате чего по предварительным данным погибли 11 человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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