В январе-июне Турцию посетили свыше 250 тыс. туристов из США

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года Турцию посетили 253,5 тысячи туристов из США, что на 33,70 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июнь 2019 года, составила 1,40 процента.

«В июне 2019 года Турцию посетили 74,8 тысячи туристов из США, что на 34,35 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - отметили в министерстве.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,41 процента.

Отметим, что в июне 2019 года Турцию посетили 5,318 миллиона туристов, что на 18,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1,3 миллиона, Анталью – 2,2 миллиона человек.

Согласно информации министерства, в январе-июне 2019 года Турцию посетили 18,076 миллиона человек, что на 13,20 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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