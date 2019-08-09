В январе-июне Турцию посетили свыше 250 тыс. туристов из США

9 августа 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года Турцию посетили 253,5 тысячи туристов из США, что на 33,70 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сказали Trend в пятницу в министерстве культуры и туризма Турции.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-июнь 2019 года, составила 1,40 процента.

«В июне 2019 года Турцию посетили 74,8 тысячи туристов из США, что на 34,35 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - отметили в министерстве.

Доля граждан США в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,41 процента.

Отметим, что в июне 2019 года Турцию посетили 5,318 миллиона туристов, что на 18,05 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 1,3 миллиона, Анталью – 2,2 миллиона человек.

Согласно информации министерства, в январе-июне 2019 года Турцию посетили 18,076 миллиона человек, что на 13,20 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иностранные туристы предпочитают воздушный транспорт для поездок в Турцию
Турция 11:15
США и Турция создадут оперативный центр по зоне безопасности в Сирии
В мире 00:22
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии – Минобороны
Турция 7 августа 17:47
Товарооборот Турции с США сократился почти на $370 млн
Бизнес 6 августа 12:33
В Турции незначительно выросло число туристов из Узбекистана
Турция 6 августа 12:29
В июне Турцию посетило свыше 25 тыс. туристов из Туркменистана
Турция 6 августа 11:46
Лента новостей
В пункты жертвенного забоя скота в Азербайджане организован инфотур
Общество 13:52
В ДТП в Анталье пострадала гражданка России
Турция 13:52
Израиль и одна из областей Казахстана намерены сотрудничать в сельхозсфере
Бизнес 13:43
Вышел в свет новый выпуск журнала Mədəniyyət.AZ (ФОТО)
Социум 13:41
Глава Национального космического агентства Турции рассказал о приоритетах структуры
Турция 13:38
JPMorgan Chase Bank выделит кредит на реализацию инвестпроекта в Узбекистане
Бизнес 13:24
В Казахстане одобрен комплекс мер по реформированию крупного нацхолдинга
Бизнес 13:18
"Узбекские авиалинии" объявили тендер на приобретение топливозаправщиков
Тендеры 13:09
В США заявили, что санкции СБ ООН по КНДР останутся в силе до начала денуклеаризации
США 13:00