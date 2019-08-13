Тяжелое ДТП в Турции, есть раненные

13 августа 2019 09:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Анкаре по предварительным данным ранено 16 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ. По данным СМИ, четверо раненых являются несовершеннолетними. Все потерпевшие — граждане Турции. Раненые госпитализированы.

Водитель автобуса потерял управление, в результате чего автобус врезался в барьер и перевернулся.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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