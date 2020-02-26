В Турции произошло сильное землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр землетрясения находился в районе Пютюрге.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Землетрясение ощущалось в провинциях Шанлыурфа, Элязыга, Диярбакыр, Кахраманмараш, Адыяман и прилегающих провинциях.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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