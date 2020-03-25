Растут объемы экспорта химпродуктов из Турции в Азербайджан

БАКУ/Trend/ В январе-феврале 2020 года экспорт химических продуктов из Турции в Азербайджан вырос на 14,37 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 49,417 миллиона долларов.

Об этом сказали во вторник Trend в министерстве торговли Турции.



Как отметили в ведомстве, в феврале 2020 года экспорт химпродуктов из Турции из Азербайджан также вырос на 16,41 процента по сравнению с февралем 2019 года, составив 27,217 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-феврале 2020 года экспорт химпродуктов Турции на мировые рынки вырос на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,210 миллиарда долларов.

Экспорт химпродуктов Турции составляет 10,9 процента из общего экспорта товаров страны за январь-февраль текущего года.

В феврале 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки химпродукты на сумму 1,512 миллиарда долларов, что на 7,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года.

Экспорт химпродуктов Турции в феврале 2020 года составил 10,3 процента из общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (февраль 2019-февраль 2020) Турция экспортировала химпродукты на сумму 20,620 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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