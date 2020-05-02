США значительно увеличили импорт автомобилей из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-марте 2020 года экспорт автомобилей из Турции в США вырос на 16,19 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 265,428 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в марте 2020 года экспорт автомобилей из Турции в США сократился на 4,77 процента по сравнению с показателем марта 2019 года и составил 82,877 миллиона долларов.

Отметим, что в январе-марте 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,980 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей из Турции составляет 16,3 процента общего экспорта товаров страны за январь-март текущего года.

В марте 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,062 миллиарда долларов, что на 28,5 процента меньше показателя за март 2019 года.

Экспорт автомобилей из Турции в марте 2020 года составил 15,4 процента общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (март 2019-март 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 29,812 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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