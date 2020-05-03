В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже.
Очаг подземных толчков на глубине семи километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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