В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы в 16:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже.

Очаг подземных толчков на глубине семи километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.