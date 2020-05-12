В апреле этого года в Турции в ДТП погибли более 140 человек
БАКУ/Trend/ - В апреле 2020 года в Турции произошли 15,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 142 человека.
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.
Число получивших травмы в результате ДТП составило 7,7 тысячи человек.
Согласно отчету, 1,6 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.
Кроме того, зарегистрированы 10 случаев цепных аварий.
«Причиной 57 ДТП, произошедших в апреле 2020 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.
103 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В апреле этого года водителям в Турции были выписаны штрафов на общую сумму в 60,8 миллиона турецких лир.
Официальный курс на 12 мая составляет 7,0803 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
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