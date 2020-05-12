В апреле этого года в Турции в ДТП погибли более 140 человек

БАКУ/Trend/ - В апреле 2020 года в Турции произошли 15,2 тысячи дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 142 человека.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление полиции Турции.

Число получивших травмы в результате ДТП составило 7,7 тысячи человек.

Согласно отчету, 1,6 тысячи дорожных инцидентов произошло в результате боковых столкновений.

Кроме того, зарегистрированы 10 случаев цепных аварий.

«Причиной 57 ДТП, произошедших в апреле 2020 года, стало превышение скорости», - говорится в сообщении.

103 ДТП произошли из-за управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле этого года водителям в Турции были выписаны штрафов на общую сумму в 60,8 миллиона турецких лир.

Официальный курс на 12 мая составляет 7,0803 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu