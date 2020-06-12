Турция выпускает лекарство от COVID-19
БАКУ/Trend/ - После аппарата по искусственной вентиляции легких (ИВЛ), с рекордной скоростью производимой и экспортируемой во многие страны, турецкие специалисты добились еще одного успеха, сообщает в пятницу Trend.
Впервые Турция официально заявила о том, что произвело синтетическое лекарство против коронавируса (COVID-19).
"С командой в 32 человека всего за 40 дней мы произвели очень важный препарат", - сказал министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
Министр добавил, что препарат проходит стадию лицензирования. После получения лицензии местный синтетический препарат будет использоваться в лечении больных коронавирусом. Планируется и экспорт этого лекарственного средства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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