В Турции произошло еще одно землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:29 по местному времени. Эпицентр находился в районе Пютюрге.

Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.