В Турции произошло еще одно землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 04:29 по местному времени. Эпицентр находился в районе Пютюрге.
Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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