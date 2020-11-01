Число погибших в результате землетрясения в Измире возросло до 62

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир возросло до 62 человек, передает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции.

Согласно информации, в настоящее время в больницах продолжается лечение 218 человек.

Отметим, что 30 октября в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.