Евросоюз убежден в необходимости продолжать диалог с Турцией - Маас

Европейский союз (ЕС) убежден в необходимости продолжать диалог с Турцией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«В принципе, мы считаем, что ЕС должен продолжать диалог с Турцией. Вопрос Турции будет обсужден на саммите лидеров стран ЕС», - заявил он.

По его словам, страны ЕС должны прийти к единогласному мнению «о реакции на действия Турции в Восточном Средиземноморье».