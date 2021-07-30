В I полугодии 2021 г. грузоперевозки аэропорта Эсенбога превысили 25 тыс. тонн
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В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц, подделывавших справки о сдаче теста на COVİD-19
«Лаборатория Касперского»: благодаря инициативе No More Ransom пользователи уберегли более 900 млн долларов США от программ-вымогателей
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Узбекистан и Азербайджан прорабатывают новый проект межправсоглашения в сфере международных автоперевозок (Эксклюзив)
Информация о якобы сбитых двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности - минобороны
Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением в связи с недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана
Египетские журналисты написали статьи по итогам посещения освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО)
Израиль заинтересован в налаживании долгосрочного сотрудничества с узбекскими производителями текстиля
Услугами учреждений по соцреабилитации в Азербайджане с начала года воспользовались более 190 человек
Возобновляемые источники энергии – перспективная сфера сотрудничества между Австрией и Азербайджаном - министерство
Экономическое развитие Азербайджана позволило уделить больше внимания армейскому строительству - депутат