Свыше 23 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 260 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 354 854 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 29 338 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 23 361 человек.