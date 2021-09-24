Новый беспилотник ВС Турции совершил демонстрационный полет

Беспилотный летательный аппарат Aksungur производства турецкой компании TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries) совершил демонстрационный полет на Фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

Как сообщил агентству «Анадолу» заместитель гендиректора TUSAŞ по системам БПЛА Омер Йылдыз, это был первый публичный полет беспилотника.

По его словам, в настоящее время компания готовится передать на баланс ВС Турции четыре беспилотника Aksungur, поставки завершатся до конца года.

«Летательный аппарат мы создали за короткий срок - около 18 месяцев. За это время в беспилотник были интегрированы различные виды боеприпасов, такие как MAM-L, MAM-C, а также крылатый комплект наведения, Teber-82»,- сообщил Йылдыз.

Представитель компании также рассказал, что на беспилотник можно установить и разведывательное оборудование.

БПЛА Aksungur может оставаться в небе более 50 часов, сообщил представитель TUSAŞ.

В настоящее время беспилотники успешно используются на балансе Главного управления лесного хозяйства Турции для мониторинга, своевременного выявления очагов возгорания и передачи информации в центр, сообщил Йылдыз.

По его словам, во время лесных пожаров в Турции за два месяца Aksungur налетали до одной тысячи часов, на раннем этапе выявили около 200 очагов возгорания, смогли своевременно передать наземным службам предупредительные сигналы, проводили эффективный мониторинг лесных площадей.

Представитель TUSAŞ отметил, что в военных целях Aksungur впервые будет применен в ВМС Турции.

БПЛА сможет оставаться в воздухе в течение длительного времени, тем самым компенсируя потери времени, которые испытывает аппарат, находящийся в воздухе более короткое время, пояснил Йылдыз.

По его словам, 100 тыс. часов налетал и БПЛА Anka разработки компании TUSAŞ.