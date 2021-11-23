Спецназ Турции нейтрализовал 4 террористов на севере Сирии
Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии четырех террористов YPG [сирийское крыло РПК], сообщило во вторник, 23 ноября, министерство национальной обороны в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
В сообщении говорится, что три боевика были ликвидированы в зоне операции "Щит Евфрата", один - в зоне операции "Оливковая ветвь".
По данным оборонного ведомства, террористы планировали вылазки и атаки на территории, подконтрольные турецким военным.
Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней.
РПК признана ООН и Евросоюзом террористической организацией.
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