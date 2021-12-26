Спецназ Турции ликвидировал 3 террористов на севере Сирии

Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG [боевое крыло РПK] на севере Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, в воскресенье сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии.

В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.