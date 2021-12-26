Спецназ Турции ликвидировал 3 террористов на севере Сирии
Отряды спецназа ВС Турции нейтрализовали трех террористов YPG [боевое крыло РПK] на севере Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, в воскресенье сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
Боевики готовили теракт в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии.
В ведомстве подчеркнули решимость к дальнейшей борьбе с терроризмом.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО)
Лента новостей
В азербайджанской армии прошел курс по организации воспитательной работы и специальности психолога (ФОТО)
Производимые в Азербайджане маски на 99% защищают людей от вирусов - руководитель Бакинской текстильной фабрики
Как в Баку под свадебным покрывалом невесты оказался мужчина - комедия с пожилым бизнесменом (ВИДЕО,ФОТО)
В результате деятельности Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в сфере армейского строительства Азербайджан стал сильным государством региона - турецкий генерал
Азербайджанская община Франции выразила решительный протест против безответственного шага ряда французских политиков
Госкомитет Азербайджана организовал праздничное мероприятие под названием “Будем едины и солидарны!” (ФОТО)
"Ты сам назначил себя генералом?" - трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с 4-летним Асифом в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в город Шуша (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева