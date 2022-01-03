В Турции анонсировали открытие новых месторождений в Черном море
Ведется подготовка к буровым разведочным работам на ранее неизученной территории в Черном море. Об этом в Twitter сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
По его словам, ожидается, что газ со дна Черного моря поступит пользователям в Турции в первом квартале 2023 года.
«Ведется подготовка к буровым разведочным работам на территории, прилегающей к месторождению Сакарья в Черном море. Надеюсь, что в 2022 году мы сможем сообщить народу еще одну благую весть», - написал министр.
Буровое судно Fatih до настоящего время обнаружило в Черном море запасы природного газа в объеме 540 млрд кубометров.
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