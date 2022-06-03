Анкара предупредила Вашингтон о решимости покончить с терроризмом на севере Сирии

Турция продолжит принимать необходимые меры против террористических организаций, которые угрожают национальной безопасности страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел Турции Седат Онал в телефонном разговоре с постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд, сообщает пресс-служба турецкого МИД, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, в ходе беседы американский дипломат выразила обеспокоенность по поводу намерения Турции провести военную операцию на севере Сирии. В ответ Онал указал, что действующая на сирийском севере террористическая организация PKK/YPG/PYD представляет реальную угрозу не только территориальной целостности Сирии, но и национальной безопасности Турции.

Он также указал, что положения договоренностей по северу Сирии, достигнутых с США и Российской Федерацией в октябре 2019 года, до настоящего времени не выполнены.

Онал довел до сведения собеседницы, что террористическая угроза для Турции из этого региона в последнее время возросла еще больше. Замминистра предупредил, что нельзя ожидать, что Турция будет оставаться равнодушной к участившимся нападениям террористов, направленным против сил безопасности, гражданских лиц и объектов на территории Турции. По его словам, Анкара не намерена оставлять без реакции и попытки продвижения сепаратистской повестки дня в регионе.

«Турция продолжит принимать необходимые меры против террористических организаций, которые угрожают жизненно важным интересам национальной безопасности», - приводятся в коммюнике слова замглавы МИД Турции.