Обнародованы требования Анкары касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО

БАКУ /Trend/ - Стали известны требования Анкары относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, требования Турции состоят из десяти пунктов.

Так, Швеции и Финляндии предложено поддержать Турцию в борьбе с PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ и связанными с ними террористическими организациями. Также, как заявляет официальная Анкара, эти страны, являющиеся защитницами террористических организаций, должны создать необходимую правовую основу и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом, закрыть на своей территории офисы ПКК и предотвращать попытки их открытия; не разрешать деятельность FETÖ, осуществляемую в обеих странах, а также закрыть связанные с ней интернет-сайты и медиа-органы.

Кроме того, среди требований официальной Анкары удовлетворение ходатайств о депортации и экстрадиции лиц, связанных с терроризмом, а также о замораживании активов и закрытии ассоциаций, связанных с терроризмом; требование о непредоставлении разрешения на проведение акций с так называемыми "флагами" террористических организаций, таких как ПКК и DHKP-C. Также в числе этих пунктов просьба Анкары к Швеции и Финляндии делиться разведывательной информацией, снять ограничения касательно Турции в оборонной промышленности.

Было отмечено, что если Швеция и Финляндия хотят вступить в НАТО, они должны выполнить эти обязательства.

Напомним, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 мая заявил, что Швеция и Финляндия поддерживают террористические организации, что не является демонстрацией серьезного отношения к вопросу членства в НАТО.

(Перевод: Фидан Мустафаева)