Эрдоган: Пришло время для плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю

БАКУ /Trend/ - Пришло время перейти к плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Как сообщает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Собеседники также обсудили ситуацию в Сирии, события в Украине и вопрос создания безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.

Эрдоган также подчеркнул важность расширения трансграничного механизма в Сирии.

"Пришло время принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю", - отметил он.

Президент подчеркнул, что боевые действия в Украине должны прекратиться путем переговоров.

Эрдоган отметил, что Турция готова способствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)