Эрдоган: Пришло время для плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю

БАКУ /Trend/ - Пришло время перейти к плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.
Как сообщает Trend со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Собеседники также обсудили ситуацию в Сирии, события в Украине и вопрос создания безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю.
Эрдоган также подчеркнул важность расширения трансграничного механизма в Сирии.
"Пришло время принять меры в отношении плана ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна по Черному морю", - отметил он.
Президент подчеркнул, что боевые действия в Украине должны прекратиться путем переговоров.
Эрдоган отметил, что Турция готова способствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)