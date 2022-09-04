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Турпоток в турецкую Каппадокию достиг рекордного уровня

Турция Материалы 4 сентября 2022 05:37 (UTC +04:00)
Турпоток в турецкую Каппадокию достиг рекордного уровня

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За первые восемь месяцев текущего года Каппадокию посетило более 2,54 млн местных и иностранных туристов, что выше показателя января-августа 2019 года, который называли «золотым периодом туриндустрии», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По данным администрации губернатора турецкой провинции Невшехир, с начала года в Каппадокии побывало 2 545 033 туристов, а непосредственно в августе этот показатель составил 652 921.

Для сравнения, в августе допандемийного 2019 года Каппадокию посетило 566 033 туриста.

Каппадокия известна уникальным природным ландшафтом, в том числе долиной Перибаджалары («Камины фей»), древними монастырями в скалах, подземными городами Деринкую и Каймаклы. В музее под открытым небом - Гёреме можно совершить полеты на воздушных шарах.

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