Европе предстоит сложная зима - Эрдоган

Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с членами турецкого молодежного фонда (TÜGVA) в Турции.

"Сейчас вся в Европа задается вопросом: "Как пройдет эта зима?", - сказал глава турецкого государства.

Эрдоган подчеркнул, что у Турции не будет проблем с энергоресурсами нынешней зимой.

Касаясь темы российско-украинской войны президент Эрдоган отметил, что Анкара в настоящее время играет ведущую роль в посреднических усилиях по мирному урегулированию конфликта.