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На севере Ирака и Сирии проведена воздушная операция против террористов РПК/KCK/YPG - минобороны Турции (ВИДЕО)

Турция Материалы 20 ноября 2022 04:13 (UTC +04:00)
На севере Ирака и Сирии проведена воздушная операция против террористов РПК/KCK/YPG - минобороны Турции (ВИДЕО)

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Министерство национальной обороны Турции поделилось первыми кадрами воздушной операции против баз террористов в Сирии и на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте министерства говорится:

«Гнезда террористов уничтожаются прямыми попаданиями».

Министерство национальной обороны Турции сообщает, что воздушная операция проводится в северных частях Ирака и Сирии, которые используются террористами РПК/KCK/YPG в качестве баз для атак против Турции.

В заявлении министерства подчеркивается, что воздушная операция «Пендже-Килит» проводится в соответствии с правом на самооборону, вытекающим из 51-й статьи Устава ООН, с целью уничтожения терроризма в его зародыше.

В сообщение добавлены кадры моментов поражения целей.

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