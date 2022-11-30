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Пентагон заявил, что министр обороны США вскоре проведет переговоры с турецким коллегой

Турция Материалы 30 ноября 2022 02:41 (UTC +04:00)
Пентагон заявил, что министр обороны США вскоре проведет переговоры с турецким коллегой

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Контакты министров обороны США и Турции Ллойда Остина и Хулуси Акара планируются в ближайшем будущем. Об этом во вторник на брифинге сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, отвечая на вопрос о взаимодействии Анкары и Вашингтона на фоне операции турецких военных на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается коммуникации с нашими турецкими союзниками, то мы поддерживаем с ними регулярные контакты как на уровне высшего командования, так и на операционном. Могу сообщить, что министр обороны Остин проведет переговоры с турецким коллегой в ближайшем будущем", - сказал он.

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