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В Измире обрушился кран, пятеро погибших (ВИДЕО)

Турция Материалы 30 декабря 2022 20:48 (UTC +04:00)
В Измире обрушился кран, пятеро погибших (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Обрушилась часть башенного крана на строительной площадке в районе Борнова в Измире, где строится отель.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на агентство "Анадолу", по предварительным данным, погибли пять человек, также есть пострадавшие.

Сообщается, что на место происшествия были направлены многочисленные группы спасателей.

Губернатор Измира Явуз Селим Кешгер сообщил о происшествии в своем аккаунте в социальных сетях.

"К сожалению, 5 наших граждан погибли в результате обрушения крана на стройке в районе Борнова. 2 человека пострадали", - говорится в публикации.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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