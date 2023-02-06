Путин предложил помощь Сирии и Турции после землетрясения

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с землетрясением, вызвавшим многочисленные жертвы, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв и масштабных разрушений, вызванных мощным землетрясением в вашей стране", - говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Путин попросил Эрдогана передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии.

Президент заверил, что Москва готова оказать Анкаре всю необходимую помощь в связи с землетрясением, вызвавшим многочисленные жертвы. "Готовы оказать необходимую помощь в этой связи", - говорится в телеграмме.

Также Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с последствиями землетрясения и заявил, что Россия готова оказать содействие Сирии для ликвидации последствий землетрясения.