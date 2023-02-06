Афтершоки в регионах Турции будут продолжаться - AFAD

БАКУ /Trend/ - Афтершоки в регионах Турции будут продолжаться.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор подразделения Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар.

Он отметил, что произошло уже более 185 афтершоков. Многие из них были силой более 5 баллов.

"Из-под завалов извлечены 6445 человек. В регионах продолжаются спасательные работы", - добавил Орхан Татар.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.