В «Турецком доме» в Нью-Йорке организован сбор помощи для жителей зоны бедствия в Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Кампания организована в координации с посольством Турции в Вашингтоне и при поддержке турецкого генерального консульства в Нью-Йорке.

Собранный гуманитарный груз доставит в Турцию флагман турецкой гражданской авиации, компания THY.

В сборе помощи участвуют НПО и желающие оказать помощь пострадавшим в результате стихийного бедствия на юго-востоке Турции.

Генконсул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр сказал, что граждане мгновенно откликнулись на кампанию, сбор помощи проходит очень активно.

Дипломат отметил, что желающие смогут оставить предметы гуманитарного назначения в мечетях при Управлении по религиозным делам Турции, а сотрудники НПО доставят их в «Турецкий дом».

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.