Эрдоган подтвердил намерение провести выборы президента и парламента 14 мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в понедельник, что всеобщее голосование по кандидатам в президенты и составу парламента состоится 14 мая. Об этом он заявил по итогам заседания кабинета министров, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Нам надо уже оставить позади этот предвыборный этап и сосредоточиться на ликвидации последствий землетрясений. Проведение выборов 14 мая, как мы уже говорили, даст нам такую возможность. Рассчитываю, что в пятницу, 10 марта, подпишу соответствующее решение - такие полномочия дает конституция, - и на следующий день оно вступит в силу после публикации в официальной газете", - сказал он. Трансляцию вел телеканал ТRТ.

Он добавил, что с момента публикации указа "официально начнется предвыборный процесс". "И вопросы календаря выборов с 11 марта перейдут под контроль Центризбиркома", - пояснил он. По закону с момента подписания указа о начале подготовки к голосованию само волеизъявление народа должно состояться через 60 дней в ближайшее к окончанию этого срока воскресенье.