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Все турецкие министры на выборах 14 мая будут баллотироваться в парламент

Турция Материалы 23 марта 2023 04:30 (UTC +04:00)
Все турецкие министры на выборах 14 мая будут баллотироваться в парламент

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что все министры возглавляемого им правительства будут баллотироваться в парламент на предстоящих 14 мая всеобщих выборах, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Выступая в эфире телеканала NTV, он также сказал, что не сомневается в своей победе на президентских выборах, которые пройдут в тот же день.

"Мы уполномочили всех наших товарищей выставить свои кандидатуры на выборах в той или иной провинции. Все 17 членов кабинета министров будут кандидатами в депутаты, баллотироваться в парламент будет и вице-президент Фуат Октай", - сказал турецкий лидер. "У нас нет сомнений в победе "Республиканского альянса" на выборах 14 мая", - добавил он.

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