МИД Турции осудил доклад Госдепартамента США о правах человека

Министерство иностранных дел Турции считает, что доклад Государственного департамента США о правах человека содержит ложную информацию и необоснованные утверждения о Турции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Анадолу», говорится в письменным заявлении МИД Турции по поводу доклада Госдепа о правах человека за 2022 год.

«Доклад Госдепартамента США о правах человека за 2022 год как и в предыдущие годы содержит недостоверную информацию, необоснованные утверждения и предвзятые комментарии о нашей стране. Мы осуждаем их и отвергаем полностью. Для безопасности нашей страны и нашего региона решительная борьба с террористическими организациями, в частности с РПК/PYD/YPG, FETÖ, ИГ и DHKP-C, ведется в рамках международного права и прав человека. Мы не согласны с тем, что наша справедливая борьба искажена и не отражает истину в данном отчете", - говорится в заявлении.

МИД Турции сожалеет, что в отчет включена лишь часть терактов, совершенных РПК в 2022 году в стране, и малая часть нарушений прав человека, совершенных организацией в нескрываемых масштабах.

«Нарушения прав человека, совершенные так называемыми «Сирийскими демократическими силами» в Сирии, включены в раздел отчета, посвященной Сирии. Вызывает недоумение то, что не упоминается, что эта структура находится под контролем террористической организации РПК/PYD/YPG.

Мы обращаем внимание общественности на то, что этот отчет подготовлен страной, которая закрывает глаза на деятельность террористических организаций РПК/PYD/YPG и FETÖ, мало того устанавливает «партнерство» с ними. Мы ставим под сомнение легитимность и достоверность данного отчета. Мы еще раз подчеркиваем, что этот отчет, явно сформированный политическими мотивами и полностью лишенный объективности, нельзя воспринимать всерьез. Мы предлагаем Соединенным Штатам сосредоточиться на своем собственном послужном списке в области прав человека», - подчеркивает МИД Турции.